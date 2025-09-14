Булыкин о поведении Станковича: «Нужно держать себя в руках, особенно когда тебя показывают по федеральному каналу. Выходка не красит ни его, ни «Спартак», ни российский футбол»

Дмитрий Булыкин оценил поведение Деяна Станковича.

Тренер «Спартака » получил красную карточку за нецензурные выражения в адрес судьи в матче с «Динамо» (2:2) в Мир РПЛ .

«Думаю, матч всем понравился. Все‑таки это старейшее дерби, футболисты показали хорошие движения, были моменты и голы. Ничейный результат подходил обеим командам. «Динамо» и «Спартак» по составам должны бороться за медали, а не идти в середине турнирной таблицы. Все смотрелось хорошо, если бы не удаление Станковича.

Наверное, Деян хотел показать, что переживает, что эмоционален, но это чересчур. [Подобное происходит] не первый раз, уже вызывает не какие‑то приятные чувства, что человек живет футболом, а кажется, что уже перебор. Нужно держать себя в руках, особенно когда тебя показывают по федеральному каналу. Выходка Станковича не красит ни его, ни «Спартак», ни российский футбол», – сказал экс-форвард сборной России.