  • Булыкин о поведении Станковича: «Нужно держать себя в руках, особенно когда тебя показывают по федеральному каналу. Выходка не красит ни его, ни «Спартак», ни российский футбол»
Булыкин о поведении Станковича: «Нужно держать себя в руках, особенно когда тебя показывают по федеральному каналу. Выходка не красит ни его, ни «Спартак», ни российский футбол»

Дмитрий Булыкин оценил поведение Деяна Станковича.

Тренер «Спартака» получил красную карточку за нецензурные выражения в адрес судьи в матче с «Динамо» (2:2) в Мир РПЛ.

«Думаю, матч всем понравился. Все‑таки это старейшее дерби, футболисты показали хорошие движения, были моменты и голы. Ничейный результат подходил обеим командам. «Динамо» и «Спартак» по составам должны бороться за медали, а не идти в середине турнирной таблицы. Все смотрелось хорошо, если бы не удаление Станковича.

Наверное, Деян хотел показать, что переживает, что эмоционален, но это чересчур. [Подобное происходит] не первый раз, уже вызывает не какие‑то приятные чувства, что человек живет футболом, а кажется, что уже перебор. Нужно держать себя в руках, особенно когда тебя показывают по федеральному каналу. Выходка Станковича не красит ни его, ни «Спартак», ни российский футбол», – сказал экс-форвард сборной России. 

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
Материалы по теме
