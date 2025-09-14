  • Спортс
  Ливай про эмоциональность Станковича: «Он со страстью относится делу. Это помогает нам лучше показывать себя на тренировках и мотивирует»
Ливай про эмоциональность Станковича: «Он со страстью относится делу. Это помогает нам лучше показывать себя на тренировках и мотивирует»

Ливай Гарсия отреагировал на эмоциональное поведение Деяна Станковича.

В прошлой игре с «Динамо» (2:2) в 8-м туре Мир РПЛ тренер «Спартака» был удален за недовольство решением арбитра.

– Как команда реагирует на эмоциональность Станковича в матчах?

– Станкович со страстью относится к делу. Я люблю, когда тренеры так относятся к своей работе. Это помогает нам лучше показывать себя на тренировках и мотивирует. Будем надеяться, на поле это тоже поможет, – сказал форвард «Спартака».

