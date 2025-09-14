Александр Мостовой: «Каждый день хотят убрать заслуженного человека Станковича, а в «Ростове» главным работает видеоаналитик Альба. Давайте тогда еще бухгалтера назначим»
Александр Мостовой критично отозвался о тренере «Ростова» Джонатане Альбе.
«Каждый день многие хотят убрать заслуженного человека Деяна Станковича, а в «Ростове» работает видеоаналитик сборной... Не знаю, как они могут победить. Конечно, ростовчане обязаны цепляться дома за очки, но жду тяжелой игры.
Если «Ростов» проиграет [ЦСКА], поднимется вопрос об увольнении Альбы, но его вообще не должны были назначать. Как видеоаналитик работает главным тренером? Давайте тогда еще бухгалтера назначим», – сказал экс-полузащитник сборной России.
