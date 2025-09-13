Станкович удален за «использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра», тренер вратарей «Спартака» Бривио – за «выход на поле в конфронтационной манере»

Причиной удаления Деяна Станковича стали нецензурные выражения.

Главный тренер «Спартака » получил красную карточку в конце первого тайма игры с «Динамо» Москва (2:2) в 8-м туре Мир РПЛ . Также главный судья Егор Егоров удалил Пьерлуиджи Бривио, тренера по работе с вратарями, и предупредил Ненада Сакича , ассистента главного тренера.

В протоколе игры указано, что решение в отношении Станковича связано с «использованием нецензурных выражений в адрес главного арбитра». Красная Бривио – за «выход на поле в момент остановки игры в конфронтационной манере», желтая Сакичу – за «демонстративное несогласие с главным судьей».

