Станкович удален за «использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра», тренер вратарей «Спартака» Бривио – за «выход на поле в конфронтационной манере»
Причиной удаления Деяна Станковича стали нецензурные выражения.
Главный тренер «Спартака» получил красную карточку в конце первого тайма игры с «Динамо» Москва (2:2) в 8-м туре Мир РПЛ. Также главный судья Егор Егоров удалил Пьерлуиджи Бривио, тренера по работе с вратарями, и предупредил Ненада Сакича, ассистента главного тренера.
В протоколе игры указано, что решение в отношении Станковича связано с «использованием нецензурных выражений в адрес главного арбитра». Красная Бривио – за «выход на поле в момент остановки игры в конфронтационной манере», желтая Сакичу – за «демонстративное несогласие с главным судьей».
Станкович обезумел из-за гола «Динамо» – его выгнали! А был повод?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РПЛ
