Глушаков о Мостовом: «Ставьте его везде. И в «Спартак», и в сборную России»

Денис Глушаков высказался об Александре Мостовом.

– Верите, что назначение Мостового в «Спартак» возможно?

– Это мечта!

– Ваша мечта сейчас?

– Моя? Его мечта! Подбодрили, чтобы его мечты не распадались, чтобы он верил в мечту и попал в «Спартак». И в сборную России его ставьте, везде его ставьте, – сказал бывший футболист «Спартака ».