Глушаков о Мостовом: «Ставьте его везде. И в «Спартак», и в сборную России»
Денис Глушаков высказался об Александре Мостовом.
– Верите, что назначение Мостового в «Спартак» возможно?
– Это мечта!
– Ваша мечта сейчас?
– Моя? Его мечта! Подбодрили, чтобы его мечты не распадались, чтобы он верил в мечту и попал в «Спартак». И в сборную России его ставьте, везде его ставьте, – сказал бывший футболист «Спартака».
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
