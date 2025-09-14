Мостовой о ничьей «Спартака» и «Динамо»: «Результат справедливый, многие довольны, думаю. Впереди еще игры, будем давать прогнозы – футбольные и экспертные»

Александр Мостовой поделился мнением о ничьей «Спартака» и «Динамо» (2:2).

«Думаю, многие остались довольны результатом игры. Не знаю, кто заслуживал победы больше, но прежде всего конкуренты [рады]. Я думал, что все‑таки «Спартак» сможет выиграть с разницей в один мяч.

Но «Динамо » тоже некуда было отступать. Поэтому я думаю, что более справедливый, конечно же, ничейный результат.

Впереди еще интересные игры, будем смотреть, наблюдать и давать прогнозы – футбольные и экспертные», – сказал бывший полузащитник «Спартака » в своем Telegram‑канале.