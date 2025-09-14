Мостовой о ничьей «Спартака» и «Динамо»: «Результат справедливый, многие довольны, думаю. Впереди еще игры, будем давать прогнозы – футбольные и экспертные»
Александр Мостовой поделился мнением о ничьей «Спартака» и «Динамо» (2:2).
«Думаю, многие остались довольны результатом игры. Не знаю, кто заслуживал победы больше, но прежде всего конкуренты [рады]. Я думал, что все‑таки «Спартак» сможет выиграть с разницей в один мяч.
Но «Динамо» тоже некуда было отступать. Поэтому я думаю, что более справедливый, конечно же, ничейный результат.
Впереди еще интересные игры, будем смотреть, наблюдать и давать прогнозы – футбольные и экспертные», – сказал бывший полузащитник «Спартака» в своем Telegram‑канале.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости