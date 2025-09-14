  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о ничьей «Спартака» и «Динамо»: «Результат справедливый, многие довольны, думаю. Впереди еще игры, будем давать прогнозы – футбольные и экспертные»
4

Мостовой о ничьей «Спартака» и «Динамо»: «Результат справедливый, многие довольны, думаю. Впереди еще игры, будем давать прогнозы – футбольные и экспертные»

Александр Мостовой поделился мнением о ничьей «Спартака» и «Динамо» (2:2).

«Думаю, многие остались довольны результатом игры. Не знаю, кто заслуживал победы больше, но прежде всего конкуренты [рады]. Я думал, что все‑таки «Спартак» сможет выиграть с разницей в один мяч.

Но «Динамо» тоже некуда было отступать. Поэтому я думаю, что более справедливый, конечно же, ничейный результат.

Впереди еще интересные игры, будем смотреть, наблюдать и давать прогнозы – футбольные и экспертные», – сказал бывший полузащитник «Спартака» в своем Telegram‑канале.

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?5713 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
logoСпартак
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зобнин об удалении Станковича: «Судьям можно быть чуть спокойней в каких-то случаях. Футбол мы любим за эмоции»
18сегодня, 19:59
Дзюба забил 15-й гол «Краснодару» – это рекорд чемпионатов России против одной команды
4сегодня, 19:32
«Краснодар» лидирует в Мир РПЛ после 8 матчей. Дальше – игра с «Зенитом»
67сегодня, 18:36
Роман Ротенберг: «Хочу поддержать Карпина как коллегу. Не так все просто, ребят. Надо поддерживать «Динамо» еще больше – энергия, больше энергии, синергия болельщиков и команды»
25сегодня, 18:26
Гендиректору «Динамо» понравилось судейство в дерби: «Было давление со стороны игроков и тренерского штаба «Спартака», но Егоров с ним отлично справился»
20сегодня, 17:54
Главные новости
«В Европе очень плохие настроения против России. С ней точно не готовы играть. После окончания СВО – примут обратно, но не сейчас». Петржела про отстранение РФ
3352 минуты назад
Вооруженные молотками грабители украли драгоценности жены Реднаппа из дома экс-тренера «Тоттенхэма». Харри сказал: «Полиция так и не нашла их»
255 минут назад
Аморим о давлении на него и Гвардиолу: «Смешно сравнивать. Он может расслабиться, даже если перестанет выигрывать. Мне же приходится доказывать свою состоятельность каждый день»
256 минут назад
Мареска о 2:2 с «Брентфордом»: «Челси» мог лучше контролировать концовку, но пропустил и потерял два очка. Понятно, что невозможно побеждать во всех играх»
6сегодня, 21:38
Анчелотти о Мбаппе: «Его легко тренировать, он ничего не требовал, вел себя скромно. Килиан провел сезон на высочайшем уроне, а сейчас выступит еще лучше»
3сегодня, 21:30
Врачи сборной Испании уверяют, что «Барса» не предупреждала их о дискомфорте у Ямаля. Флик говорил о недостаточной заботе об игроках
3сегодня, 21:17
Дзюба про защитников «Краснодара»: «Не понимают, что русский дух не сломить. Все, что они делают, для меня не проблема»
20сегодня, 21:17
Алонсо – Мансано после удаления Хейсена: «Ты наводишь меня на дурные мысли, мужик. Разве ты не видел, что Милитао был в пяти метрах? Это точно увидят в техническом комитете судей»
19сегодня, 21:08
«Челси» упустил победу над «Брентфордом» – 2:2. Кайседо забил на 85-й, но Карвалью ответил на 93-й
174сегодня, 20:53
Чемпионат Испании. «Реал» обыграл «Сосьедад» Захаряна в гостях, «Атлетико» победил «Вильярреал», «Барселона» примет «Валенсию» в воскресенье
56сегодня, 20:55
Ко всем новостям
Последние новости
Конте после 3:1 с «Фиорентиной»: «Наполи» доминировал. Мы подписали Хейлунда из «МЮ» как замену Лукаку, у него огромный потенциал. Нам повезло с Мактоминеем, решили повторить этот трюк»
436 минут назад
Симеоне о 2:0 с «Вильярреалом»: «Очень хорошая игра, я доволен. В 1-м тайме соперник мог доставить нам неприятности, но во 2-м «Атлетико» прибавил и приспособился»
36 минут назад
Булыкин о поведении Станковича: «Это не красит ни футбол, ни «Спартак», ни самого тренера. Очень некрасиво – и не в первый раз, не знаю, как руководство клуба с ним общается»
838 минут назад
Диас забил в трех первых матчах за «Баварию» в Бундеслиге. Ранее это удавалось Риццителли, Тони и Манджукичу
347 минут назад
Энрике о переломе ключицы после падения с велосипеда: «Когда в моей жизни происходит что-то негативное, я пытаюсь увидеть положительные моменты. Готов работать в обычном режиме»
2сегодня, 21:34
Лишь Азар быстрее Жоао Педро делал 5 голевых действий за «Челси» в АПЛ – за 3 игры против 4
3сегодня, 21:31
Висса пропустит около 6 недель из-за травмы колена. «Ньюкасл» заплатил 55 млн фунтов за форварда, он еще не играл за клуб
2сегодня, 21:17
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина победил «Осер», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Лансом» в воскресенье
4сегодня, 21:02
Брэйтуэйт был прикован к инвалидной коляске в детстве: «Болезнь Легга-Кальве-Пертеса. Было тяжело видеть взгляды людей, слышать вопросы: «Что случилось?» Я не хотел об этом говорить»
1сегодня, 21:01
Лилиан Тюрам посетил матч «Ювентус» – «Интер». Его сыновья Маркус и Кефрен забили по голу
5сегодня, 20:59