Канчельскис за назначение Мостового в «Спартак»: «Я уже давно это говорю! Он спартаковец, имеет опыт»
Андрей Канчельскис выступил за назначение Александра Мостового в «Спартак».
«Почему бы и нет? Я уже давно это говорю! Он спартаковец, имеет опыт. «Спартак» всем давал шансы, почему бы и нет.
Интересно было бы посмотреть. Особенно какой стиль мог быть у его команды», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
