Канчельскис за назначение Мостового в «Спартак»: «Я уже давно это говорю! Он спартаковец, имеет опыт»

Андрей Канчельскис выступил за назначение Александра Мостового в «Спартак».

«Почему бы и нет? Я уже давно это говорю! Он спартаковец, имеет опыт. «Спартак » всем давал шансы, почему бы и нет.

Интересно было бы посмотреть. Особенно какой стиль мог быть у его команды», – сказал бывший полузащитник сборной России.