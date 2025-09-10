  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Канчельскис за назначение Мостового в «Спартак»: «Я уже давно это говорю! Он спартаковец, имеет опыт»
19

Канчельскис за назначение Мостового в «Спартак»: «Я уже давно это говорю! Он спартаковец, имеет опыт»

Андрей Канчельскис выступил за назначение Александра Мостового в «Спартак».

«Почему бы и нет? Я уже давно это говорю! Он спартаковец, имеет опыт. «Спартак» всем давал шансы, почему бы и нет.

Интересно было бы посмотреть. Особенно какой стиль мог быть у его команды», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?30174 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Канчельскис
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой ничего бы не отдал за кубок со «Спартаком»: «Жизнь дороже»
198 сентября, 01:52
Денис Глушаков: «Пока «Спартак» не вернет Глушакова, чемпионство будет выиграть сложно. Клуб начинает становиться проклятым, как «Динамо». Но это все шутки»
217 сентября, 17:05
Мостовой про Абаскаля: «Хорошо, что раскусили этого клоуна. Такого же, как Тедеско, который случайно попал в футбол»
487 сентября, 17:01
Романцев о Мостовом-тренере: «Если кто-то рискнет его пригласить, это будет бомба! Нужное образование он уже получил, а опыта и знания тонкостей игры у него на троих хватит»
435 сентября, 12:05
Главные новости
Эриксен перешел в «Вольфсбург» свободным агентом. Контракт – до 2027 года
631 минуту назадФото
Симеоне больше всего нравится игра «Барсы»: «Атлетико» не может играть так, у игроков другие характеристики»
1551 минуту назад
Любительские ПСК, «Фанком» и «Кристалл-МЭЗТ» вышли в 4-й раунд Пути регионов Кубка, выбив профессиональные клубы. Дальше – «Урал», «Уфа» и «Торпедо» соответственно
34сегодня, 18:40
Kick It Out об отсутствии в АПЛ тренеров из числа расовых и этнических меньшинств после отставки Нуну: «Проблема существует уже более 10 лет. Нельзя терять еще одно поколение»
52сегодня, 18:38
«Зенит» не купит Рикелме из-за высоких запросов «Палмейраса». Петербуржцы попытаются подписать 18-летнего вингера зимой (ESPN)
16сегодня, 18:20
Большой апдейт в «Невидимке»: переходите в телеграм, играйте в новый режим «Страйк» и боритесь за призы!
сегодня, 18:00Тесты и игры
«Локомотив» не рассчитывает на Мампасси. Клуб не может расторгнуть контракт из-за травмы защитника («СЭ»)
14сегодня, 17:54
Андрей Мостовой об отъезде из РПЛ: «Не стоит переходить в более слабый чемпионат, лишь бы уехать. Ребята не уезжали бы в средние лиги, будь в России еврокубки»
14сегодня, 17:51
Фаната «Овьедо» задержали за обезьянье уханье в адрес Мбаппе на матче с «Реалом». Ему грозит до трех лет тюрьмы
40сегодня, 17:40
Football Manager 26 выйдет 4 ноября 2025 года
16сегодня, 17:23Игры
Ко всем новостям
Последние новости
Глава CBF о 0:1 с Боливией: «Бразилия играла против судей, полиции и болбоев. Это абсурд, такого отношения при игре на высоте 4000 метров не должно быть»
310 минут назад
Ассоциация болельщиков Франции выступила против матчей за границей: «Это растворит французский футбол в котле глобализации. Одобрение будет против воли миллионов европейцев»
13 минут назад
Челестини подтвердил телефонный разговор с Мусаевым о конфликте: «Поговорили, у нас все нормально»
541 минуту назад
«Локо» обратился в ЭСК по отмене гола Комличенко «Крыльям» и пенальти на 94-й минуте. Самарцы попросили рассмотреть неудаление Бакаева
1151 минуту назад
«Барса» пригласила Хасбика и других знаменитостей посетить первый матч клуба на обновленном «Камп Ноу»
8сегодня, 18:37
Вадим Раков: «По технике хотелось быть как Неймар, по удару и менталитету – как Роналду. У Криштиану нет негативных черт, мне кажется»
5сегодня, 18:04
Петржела поддержал ужесточение лимита: «Это поможет футболу и сборной. В России много талантливой молодежи, тренерам нужно доверять ей»
2сегодня, 17:37
Губерниев о Карпине: «Если будет так же вести тачку с кирпичами, то не доработает в «Динамо» до конца сезона. Карающий меч над ним висит»
12сегодня, 17:26
Каррагер о Санчо: «Не уверен, что у него такие уж большие способности. Неплохой игрок, но я просто не знаю, в чем его фишка»
7сегодня, 17:13
Силкин о драке Смолова: «Наступил на грабли Кокорина и Мамаева – не понимаю, зачем он сделал это под конец карьеры. На сложные моменты нужно реагировать правильно»
6сегодня, 16:50