Мостовой о Заболотном в «Спартаке»: «Не считаю его худшим трансфером минувшего окна. Антон звезд с неба не хватает, но пользу еще принесет. Такой футболист нужен всегда»

Мостовой не считает переход Заболотного в «Спартак» худшим трансфером лета.

«Заболотный звезд с неба не хватает, но пользу «Спартаку » он еще принесет. Такой опытный футболист, способный выйти на замену в конце матча и нагрузить защитников соперника в штрафной, всегда нужен.

Не считаю его переход худшим трансфером минувшего окна. Так говорить нельзя», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.