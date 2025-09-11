Мостовой о Заболотном в «Спартаке»: «Не считаю его худшим трансфером минувшего окна. Антон звезд с неба не хватает, но пользу еще принесет. Такой футболист нужен всегда»
Мостовой не считает переход Заболотного в «Спартак» худшим трансфером лета.
«Заболотный звезд с неба не хватает, но пользу «Спартаку» он еще принесет. Такой опытный футболист, способный выйти на замену в конце матча и нагрузить защитников соперника в штрафной, всегда нужен.
Не считаю его переход худшим трансфером минувшего окна. Так говорить нельзя», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
