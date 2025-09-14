  • Спортс
  Аморим о Майну вне старта «МЮ»: «Я очень верю в Кобби, но одного таланта недостаточно. Он может играть гораздо лучше. Я ожидаю от него большего и дам возможности, как и другим»
Аморим о Майну вне старта «МЮ»: «Я очень верю в Кобби, но одного таланта недостаточно. Он может играть гораздо лучше. Я ожидаю от него большего и дам возможности, как и другим»

Рубен Аморим высказался об игровом времени Кобби Майну в «Манчестер Юнайтед».

«Как и многие ребята, он хочет играть больше. Я не разговаривал с ним до закрытия [трансферного] окна – только на этой неделе, – потому что не хочу, чтобы Кобби Майну подумал, что я разговариваю с ним только для того, чтобы удержать его. Мне не нужно такое впечатление.

Я очень верю в Кобби, но некоторые из вас считают, что он уже [готов к игре]. Я думаю, он может играть гораздо лучше, он может сильно прибавить.

Я думаю, для некоторых ребят достаточно [их таланта], но для него недостаточно. Возможно, это несправедливо, но я помогаю Кобби Майну, вот и все. У него будут возможности, как и у других ребят.

Иногда я смотрю на Майну и думаю, что порой он был единственным, кто успокаивал игру. Тогда у «Юнайтед» был переходный период, теперь у нас есть другие игроки, которые могут делать это. Мы играем в другой футбол, и иногда я ожидаю большего от Кобби. И я знаю, что он может это дать», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Аморим был «в ярости» из-за того, что «МЮ» не подписал Галлахера. Тренер хотел, чтобы клуб отпустил Майну в аренду (TEAMtalk)

