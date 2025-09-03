Джонс о Майну вне старта «МЮ»: «Зачастую его меняют на 60-65-й минуте. Представляю, как Кобби играл бы вместе с Мактоминеем, а Бруну располагался выше. Вот это был бы треугольник!»
Фил Джонс высказался о дефиците игрового времени у хавбека «МЮ» Кобби Майну.
«Есть вопросы насчет его функциональности и времени, проведенного на поле. Когда он выходит в стартовом составе, то зачастую его меняют на 60-65-й минуте. Когда его выпускают с подходящим партнером, он играет офигенно. Думаю, он прекрасный футболист, пусть и без изысков, но очень прагматичный.
Если их [Майну и Бруну] выпустят вместе, то из-за травмы. Не думаю, что тренер захочет видеть их на поле одновременно по причине, упомянутой выше – оба не самые быстрые игроки. Кобби – тонкий, сильный игрок, но для 90 минут, пожалуй, нужен кто-то другой.
Оглядываясь назад, представляю, как Кобби играл бы вместе с Мактоминеем (ныне игрок «Наполи» – Спортс”), а Бруну располагался выше. Вот это был бы треугольник!» – сказал экс-игрок «МЮ».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metro
