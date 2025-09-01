9

«МЮ» уведомил Майну, что он останется в клубе, несмотря на просьбы об аренде

«Манчестер Юнайтед» сообщил Кобби Майну, что он останется в команде.

Ранее сообщалось, что 20-летний полузащитник дважды просил отпустить его в другой клуб на правах аренды для получения игровой практики.

Однако, по данным инсайдера Фабрицио Романо, «МЮ» проинформировал игрока, что у него нет шансов на уход в последний день трансферного окна.

Вопрос считается закрытым, англичанин останется в манчестерском клубе в этом сезоне.

Майну хочет уйти из «МЮ» – из-за конкуренции с Бруну и ради ЧМ-2026. Но не отпускают

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
