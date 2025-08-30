Майну вновь попросил «МЮ» отдать его в аренду, несмотря на слова Аморима. Тренер хочет, чтобы хавбек остался в клубе

Кобби Майну по-прежнему намерен покинуть «Манчестер Юнайтед».

Ранее появилась информация , что 20-летний полузащитник попросил клуб отпустить его в другой клуб на правах аренды для получения игровой практики.

После этого главный тренер манкунианцев Рубен Аморим сказал : «Я хочу, чтобы Кобби остался. Ему нужно бороться за место в составе. Нам нужен Кобби. Понимаю, что игроки, которые сейчас не играют, разочарованы».

Тем не менее хавбек вновь обратился к клубу с просьбой отдать его в аренду до закрытия трансферного окна.

В этом сезоне англичанин не сыграл ни в одном из двух матчей в АПЛ за манкунианцев, но провел полную игру против «Гримсби» (2:2, 11:12 по пенальти) в Кубке английской лиги.

Майну хочет уйти из «МЮ» – из-за конкуренции с Бруну и ради ЧМ-2026. Но не отпускают