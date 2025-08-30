Майну вновь попросил «МЮ» отдать его в аренду, несмотря на слова Аморима. Тренер хочет, чтобы хавбек остался в клубе
Кобби Майну по-прежнему намерен покинуть «Манчестер Юнайтед».
Ранее появилась информация, что 20-летний полузащитник попросил клуб отпустить его в другой клуб на правах аренды для получения игровой практики.
После этого главный тренер манкунианцев Рубен Аморим сказал: «Я хочу, чтобы Кобби остался. Ему нужно бороться за место в составе. Нам нужен Кобби. Понимаю, что игроки, которые сейчас не играют, разочарованы».
Тем не менее хавбек вновь обратился к клубу с просьбой отдать его в аренду до закрытия трансферного окна.
В этом сезоне англичанин не сыграл ни в одном из двух матчей в АПЛ за манкунианцев, но провел полную игру против «Гримсби» (2:2, 11:12 по пенальти) в Кубке английской лиги.
Майну хочет уйти из «МЮ» – из-за конкуренции с Бруну и ради ЧМ-2026. Но не отпускают
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости