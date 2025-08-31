  • Спортс
  Журналист Орнстейн об «МЮ»: «Майну хочет в аренду, но клуб не отпускает. Все возможно, если поступит колоссальное предложение. Переговоры по Ламменсу продвигаются не так хорошо, как многие думают»
Журналист Орнстейн об «МЮ»: «Майну хочет в аренду, но клуб не отпускает. Все возможно, если поступит колоссальное предложение. Переговоры по Ламменсу продвигаются не так хорошо, как многие думают»

Дэвид Орнстейн высказался о ситуации с Кобби Майну и Сенне Ламменсом в «МЮ».

Ранее 20-летний полузащитник манкунианцев Майну попросил клуб отпустить его в аренду для получения игровой практики. 

«Кобби Майну хочет уйти в аренду, в этом нет сомнений. «Манчестер Юнайтед» не собирается его отпускать. Конечно, в футболе все возможно, если поступит колоссальное предложение, но им тогда потребуется замена.

Ситуация крайне сложная: много клубов хотели бы подписать Кобби Майну. Но на данную секунду он остается. Может ли «МЮ» взять другого полузащитника? Возможно, в аренду до закрытия трансферного окна. В спортивном отделе идут обсуждения – будь это сейчас или в будущем», – сказал журналист The Athletic в эфире TNT Sports. 

Орнстейн также рассказал о переговорах «МЮ» по голкиперу «Антверпена» Сенне Ламменсу

«Клуб определенно хотят усиления. Сенне Ламменс – игрок, которым они интересуются, но переговоры продвигаются не так хорошо, как многие думают. У них там действительно проблема.

Смогут ли они продать Андре Онану? Похоже, что нет. Алтая Байындыра? Возможно. Так что это тема, за которой стоит следить до закрытия трансферного окна. Также предстоит избавиться от ненужных игроков вроде Антони, Расмуса Хейлунда, Тирелла Маласии и попытаться сбалансировать бюджет», – добавил Орнстейн. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: TNT Sports
