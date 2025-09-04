  • Спортс
  • Аморим был «в ярости» из-за того, что «МЮ» не подписал Галлахера. Тренер хотел, чтобы клуб отпустил Майну в аренду (TEAMtalk)
19

Аморим был «в ярости» из-за того, что «МЮ» не подписал Галлахера. Тренер хотел, чтобы клуб отпустил Майну в аренду (TEAMtalk)

Рубен Аморим разгневан работой «МЮ» на трансферном рынке.

По информации TEAMtalk, главный тренер «Манчестер Юнайтед» был «в ярости» из-за того, что клуб не смог подписать Конора Галлахера в летнее трансферное окно. Аморим лично настаивал на трансфере полузащитника «Атлетико». 

Ранее сообщалось, что манкунианцы пытались арендовать англичанина, но получили отказ.

По словам источника, португалец также «раздосадован» тем, что «МЮ» не удовлетворил просьбу Кобби Майну об аренде на сезон-2025/26, поскольку это повлияло на планы клуба по подписанию Галлахера.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: TEAMtalk
