Аморим был «в ярости» из-за того, что «МЮ» не подписал Галлахера. Тренер хотел, чтобы клуб отпустил Майну в аренду (TEAMtalk)

Рубен Аморим разгневан работой «МЮ» на трансферном рынке.

По информации TEAMtalk, главный тренер «Манчестер Юнайтед » был «в ярости» из-за того, что клуб не смог подписать Конора Галлахера в летнее трансферное окно. Аморим лично настаивал на трансфере полузащитника «Атлетико ».

Ранее сообщалось , что манкунианцы пытались арендовать англичанина, но получили отказ.

По словам источника, португалец также «раздосадован» тем, что «МЮ» не удовлетворил просьбу Кобби Майну об аренде на сезон-2025/26, поскольку это повлияло на планы клуба по подписанию Галлахера.