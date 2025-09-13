Зобнин об удалении Станковича: «Судьям можно быть чуть спокойней в каких-то случаях. Футбол мы любим за эмоции»

Роман Зобнин высказался об удалении Деяна Станковича в матче с «Динамо».

Бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком » (2:2) в 8-м туре Мир РПЛ.

Главный тренер «Спартака» получил красную карточку в конце первого тайма игры с «Динамо » в 8-м туре Мир РПЛ (2:2) за недовольство судейством Егора Егорова .

«Футбол – игра, где много как эмоций, так и ошибок. В каких‑то случаях судьям, наверное, можно быть чуть‑чуть поспокойней, хотя они тоже делают свою работу. Поэтому здесь двоякая ситуация. Но футбол мы любим за эмоции. Поэтому здесь сами думайте (улыбается).

Гарсия забил сегодня, хорошо, помогал команде. Угальде прилетел только вчера поздно вечером, после сборных всегда тяжело. Ливай молодец, забил важные голы», – сказал полузащитник «Спартака».