Гендиректору «Динамо» понравилось судейство в дерби: «Было давление со стороны игроков и тренерского штаба «Спартака», но Егоров с ним отлично справился»

В «Динамо» положительно оценили уровень судейства в дерби со «Спартаком».

Матч 8-го тура Мир РПЛ завершился ничьей со счетом 2:2. Главным арбитром встречи был Егор Егоров .

«Мне работа судей понравилась. Мне в целом нравится работа этого арбитра. Я слежу за тем, как он судит, мне нравится.

Сегодня для него был действительно сложный матч, было давление со стороны игроков и тренерского штаба «Спартака ». Он с ним отлично справился», – сказал генеральный директор «Динамо » Павел Пивоваров .

Станковича удалили за возмущение судейством: голевая атака «Динамо» началась после падения Маркиньоса в борьбе с Касересом