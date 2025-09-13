Гендиректору «Динамо» понравилось судейство в дерби: «Было давление со стороны игроков и тренерского штаба «Спартака», но Егоров с ним отлично справился»
В «Динамо» положительно оценили уровень судейства в дерби со «Спартаком».
Матч 8-го тура Мир РПЛ завершился ничьей со счетом 2:2. Главным арбитром встречи был Егор Егоров.
«Мне работа судей понравилась. Мне в целом нравится работа этого арбитра. Я слежу за тем, как он судит, мне нравится.
Сегодня для него был действительно сложный матч, было давление со стороны игроков и тренерского штаба «Спартака». Он с ним отлично справился», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
Станковича удалили за возмущение судейством: голевая атака «Динамо» началась после падения Маркиньоса в борьбе с Касересом
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
