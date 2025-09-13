Сакич про 2:2 с «Динамо»: «Спартак» создал больше моментов и заслуживал победы больше, чем соперник. Ливай попал в перекладину, был момент у Угальде, Солари мог забивать»

Ненад Сакич считает, что «Спартак» превосходил «Динамо» (2:2).

– В конце был момент у Тюкавина , но и до, и после этого у нас были моменты: Ливай Гарсия попал в перекладину, был момент у Угальде , Солари мог забивать. Мы создали больше моментов и заслуживали победы больше, чем соперник. После перерыва мы играли значительно интенсивнее, лучше, поэтому заслуживали победы больше.

– Как вам игра новичков Ву и Джику?

– Мы понимали, что это в какой‑то мере риск. Ребята провели одну полноценную тренировку, все механизмы понять сразу невозможно. Какое‑то время нужно [на адаптацию].

Ребята провели хороший матч, мы ими довольны. Ву был заменен, но это было связано не с его игрой, а с тем, что мы поменяли схему – стали играть с четырьмя защитниками.

– Почему выбрали такую схему?

– В перерыве нам нужно было что‑то менять, потому что не получалось то, что мы хотели. Ребята прекрасно выполнили задачи, которые мы перед ними поставили. Они бились до конца, сравняли счет, могли побеждать. Схема для нас не новая. Комплименты футболистам нашим и сопернику, – сказал ассистент главного тренера «Спартака».