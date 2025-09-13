Пономарев об удалении Станковича в матче с «Динамо»: «Деян повел себя как дешевый пижон. Пару игр за несдержанное поведение ему должны дать»

Владимир Пономарев прокомментировал удаление Деяна Станковича в матче с «Динамо».

Главный тренер «Спартака» получил красную карточку после второго гола «Динамо», который забил Бителло на 3-й добавленной к первому тайму минуте. Результативная атака бело-голубых началась с того, что игрок красно-белых Маркиньос Коста упал у штрафной площади соперника в результате борьбы с защитником Хуаном Касересом. Во время атаки бразилец лежал на газоне, судья Егор Егоров нарушения правил не усмотрел.

– Понравилась игра обеих команд, боевая получилась. Мяч в середине поля почти не держался: все время шли атаки на те и другие ворота. Это очень порадовало. Качественный футбол был. Команды доказали, что могут очень хорошо играть. В целом ничейный результат закономерен.

– Что думаете об удалении Станковича?

– Опять Станкович ведет себя очень несдержанно. Что выпендриваться? Если даже и спорные моменты, нужно вести себя достойно. А он повел себя как дешевый пижон. Пару игр за его несдержанное поведение, считаю, ему должны дать. Уверен в этом, – сказал бывший защитник ЦСКА.