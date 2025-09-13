  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пономарев об удалении Станковича в матче с «Динамо»: «Деян повел себя как дешевый пижон. Пару игр за несдержанное поведение ему должны дать»
4

Пономарев об удалении Станковича в матче с «Динамо»: «Деян повел себя как дешевый пижон. Пару игр за несдержанное поведение ему должны дать»

Владимир Пономарев прокомментировал удаление Деяна Станковича в матче с «Динамо».

Главный тренер «Спартака» получил красную карточку после второго гола «Динамо», который забил Бителло на 3-й добавленной к первому тайму минуте. Результативная атака бело-голубых началась с того, что игрок красно-белых Маркиньос Коста упал у штрафной площади соперника в результате борьбы с защитником Хуаном Касересом. Во время атаки бразилец лежал на газоне, судья Егор Егоров нарушения правил не усмотрел.

– Понравилась игра обеих команд, боевая получилась. Мяч в середине поля почти не держался: все время шли атаки на те и другие ворота. Это очень порадовало. Качественный футбол был. Команды доказали, что могут очень хорошо играть. В целом ничейный результат закономерен.

– Что думаете об удалении Станковича?

– Опять Станкович ведет себя очень несдержанно. Что выпендриваться? Если даже и спорные моменты, нужно вести себя достойно. А он повел себя как дешевый пижон. Пару игр за его несдержанное поведение, считаю, ему должны дать. Уверен в этом, – сказал бывший защитник ЦСКА.

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?4994 голоса
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoДинамо Москва
logoДеян Станкович
Владимир Алексеевич Пономарев
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Интер» при Киву набрал 3 очка в 3 турах Серии А – такого не было с 2000 года
1 минуту назад
«Интер» проиграл 2 из 3 матчей в Серии А при Киву
1011 минут назад
🔥 «Ювентус» дожал «Интер» – 4:3! Аджич забил из-за штрафной на 91-й, у Тюрамов голы, у Чалханоглу дубль, у Йылдыза 1+1, у Бремера 0+2
22811 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» победил «Интер» – 4:3, «Наполи» в гостях у «Фиорентины», «Милан» сыграет с «Болоньей» в воскресенье
2512 минут назад
Станкович удален за «использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра», тренер вратарей «Спартака» Бривио – за «выход на поле в конфронтационной манере»
1226 минут назад
Сакич про 2:2 с «Динамо»: «Спартак» создал больше моментов и заслуживал победы больше, чем соперник. Ливай попал в перекладину, был момент у Угальде, Солари мог забивать»
1436 минут назад
На ТВ «Реала» заявили, что клуб обратится в ФИФА «из-за судейских ошибок в этом и прошлом сезонах Ла Лиги»
3936 минут назад
У Кейна 66 голов в 66 матчах Бундеслиги. Форвард «Баварии» забил все 15 пенальти в лиге
1150 минут назад
Гендиректор «Динамо» о том, мог ли матч со «Спартаком» стать последним для Карпина: «Не думаю. У тренера долгосрочный контракт, у нас с ним серьезные планы на будущее»
1056 минут назад
Карпин считает, что «Динамо» скорее потеряло 2 очка со «Спартаком», чем набрало 1: «В интенсивности мы были лучше. Но Макаров начинает атаку тем, что сбивает Рубенса. Это что?»
5459 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
У «Интера» 3 поражения, 3 победы и 1 ничья в 7 матчах при Киву
1 минуту назад
У «Ювентуса» 3 победы на старте сезона – сегодня 4:3 с «Интером»
14 минуты назад
«Бавария» – «Гамбург». 5:0 – Кейна дубль и пас, Гнабри, Павлович и Диас тоже забили! Онлайн-трансляция
55 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Кадисии», «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Аль-Холудом» в воскресенье
86 минут назадLive
«Атлетико» – «Вильярреал». Альварес, Гризманн, Микаутадзе играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
26 минут назад
«Фиорентина» – «Наполи». Де Брюйне, Кин, Мактоминей, Джеко играют. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
6 минут назад
Гендиректору «Динамо» понравилось судейство в дерби: «Было давление со стороны игроков и тренерского штаба «Спартака», но Егоров с ним отлично справился»
412 минут назад
Мэддисон об отмененном голе «Тоттенхэма»: «Решения судей и ВАР шокируют на старте сезона. В дальнейшем ни один угловой не обойдется без свистка арбитра за какой-нибудь фол»
113 минут назадФото
«Брентфорд» – «Челси». Энцо, Гиттенс, Жоао Педро играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
619 минут назад
Джикия забил первый гол за «Антальяспор» – победный в игре с «Самсунспором» в чемпионате Турции
535 минут назад