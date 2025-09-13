Роман Ротенберг: «Хочу поддержать Карпина как коллегу. Не так все просто, ребят. Надо поддерживать «Динамо» еще больше – энергия, больше энергии, синергия болельщиков и команды»

Роман Ротенберг поддержал Валерия Карпина после ничьей со «Спартаком» (2:2).

– Я очень ценю всех болельщиков, которые пришли сегодня на игру. Была замечательная атмосфера, хорошая энергетика на арене.

– Чего не хватило «Динамо» для победы?

– Надо болельщикам поддерживать еще больше – энергия, больше энергии. Синергия болельщиков и команды. Вместе.

– Как вам работа Валерия Карпина?

– Хочу поддержать Валерия Георгиевича как коллегу. Не так все просто, ребят. Надо поддерживать команды. Конечно, мы верим в Карпина, – сказал член совета директоров хоккейного «Динамо».