Роман Ротенберг: «Хочу поддержать Карпина как коллегу. Не так все просто, ребят. Надо поддерживать «Динамо» еще больше – энергия, больше энергии, синергия болельщиков и команды»
Роман Ротенберг поддержал Валерия Карпина после ничьей со «Спартаком» (2:2).
– Я очень ценю всех болельщиков, которые пришли сегодня на игру. Была замечательная атмосфера, хорошая энергетика на арене.
– Чего не хватило «Динамо» для победы?
– Надо болельщикам поддерживать еще больше – энергия, больше энергии. Синергия болельщиков и команды. Вместе.
– Как вам работа Валерия Карпина?
– Хочу поддержать Валерия Георгиевича как коллегу. Не так все просто, ребят. Надо поддерживать команды. Конечно, мы верим в Карпина, – сказал член совета директоров хоккейного «Динамо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости