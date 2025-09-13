Головин из-за мышечного дискомфорта пропустит игру с «Осером» в Лиге 1
Александр Головин пропустит матч «Монако» в Лиге 1.
Российский полузащитник не вошел в заявку на сегодняшний матч 4-го тура чемпионата Франции с «Осером».
Головин пропустит игру из‑за мышечного дискомфорта.
На прошлой неделе Головин играл в товарищеском матче сборной России с Катаром (4:1). Александр провел на поле весь матч и забил гол.
Источник: сайт «Монако»
