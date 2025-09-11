«За Батракова и Кисляка должны по 25 млн евро платить в Европе. Они и на фоне Головина прекрасно смотрятся, если брать игру с Катаром в сборной». Масалитин об игроках ЦСКА и «Локо»
Валерий Масалитин высоко оценил игру Алексея Батракова и Матвея Кисляка.
«Батраков и Кисляк хорошо выглядят не только на фоне футболистов «Локомотива» и ЦСКА, но и уже в сборной выделяются. Они и на фоне Головина прекрасно смотрятся, если брать игру с Катаром, хотя это футболист «Монако» с большим опытом игры в Европе.
Могли бы Батраков и Кисляк заиграть в Европе? Я считаю, что за них минимум должны платить по 25 млн евро, а то и больше. Они действительно хорошо играют. А если парни попадут в хорошую для себя европейскую команду, то их трансферная стоимость может стать еще больше», – сказал экс-нападающий ЦСКА.
Tansfermarkt оценивает стоимость Кисляка в 8 млн евро, а Батракова – в 12 млн евро.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
