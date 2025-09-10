Андрей Мостовой об отъезде из РПЛ: «Не стоит переходить в более слабый чемпионат, лишь бы уехать. Ребята не уезжали бы в средние лиги, будь в России еврокубки»

Андрей Мостовой высказался об отъезде российских игроков в зарубежные лиги.

– Есть такое мнение: сильным российским игрокам не стоит уезжать из РПЛ в Европу, чтобы лига не теряла в качестве. Не согласен?

– Появляются же молодые таланты, растут, развиваются. Тут надо каждый конкретный случай разбирать. Все почему-то только отрицательные примеры приводят, но есть же Саня Головин, Леша Миранчук, Матвей Сафонов .

– Но уезжать надо не куда попало, правильно?

– Да. Точно не стоит переходить в более слабый чемпионат, лишь бы уехать. Нужно все взвесить, проанализировать и принять решение. Уверен, если бы сейчас в России были еврокубки, ребята не уезжали бы в средние чемпионаты.

– Подытожим. Дверь в Европу для себя не закрыл?

– Нет. Даст бог – получится. Самое главное – хорошо себя показать, приносить результат, помогать команде. Еще ничего не потеряно. Если появится какое-то интересное для меня и для клуба предложение – обязательно подумаю. Но есть понимание, что это будет очень непросто сделать, – сказал полузащитник «Зенита » и сборной России.