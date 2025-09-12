Кахигао о «Спартаке»: «Мы хотим видеть футболистов, которые хотят играть за клуб. Дуарте и Мангаш не хотели. Сейчас наша защита усилилась»

Франсис Кахигао заявил, что Дуарте и Мангаш не хотели играть за «Спартак».

Парагвайский и португальский защитники покинули клуб в летнее трансферное окно. Алексис Дуарте перешел в «Сантос», а Рикарду Мангаш – в «Спортинг». Москвичи подписали двух защитников – Кристофера Ву и Александра Джику.

– Продажи Мангаша, Дуарте, которые сейчас вызываются в свои сборные, за меньшие деньги, чем покупались, ослабили «Спартак»?

– Здесь важно отметить, что мы хотим видеть в клубе футболистов, которые хотят тут играть. Дуарте и Мангаш не хотели этого.

Мангаш был недоволен. Да, его уход был решением тренера. По нему мы не получали много предложений, было лишь одно. У нас есть процент [от перепродажи], и я рад, что он забивает, пусть забьет еще 50. В соглашении прописаны бонусы за голы, результативные действия.

Дуарте был продан за те деньги, за которые был куплен.

Повторюсь, для нас важно, чтобы футболист хотел играть за «Спартак». Если сейчас сравним нашу линию защитников с той, которая была ранее, то мы усилились, – сказал спортивный директор «Спартака » Кахигао .