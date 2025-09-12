Франсис Кахигао: «75% футболистов, с кем общался «Спартак», просто не хотят ехать в Россию. Но мы довольны составом»

Франсис Кахигао рассказал о сложностях с приглашением игроков в Россию.

«Это было продолжительное трансферное окно. Подготовку мы начали задолго до его начала. В итоге, у нас пять трансферов: Джику, Ву, Самошников, Заболотный и Жедсон Фернандеш. Команду покинули 8 человек. Мы довольны тем составом, который сейчас сформирован. У нас хороший баланс опыта, молодости, россиян и иностранцев.

Если говорить о сложностях, то это политическая ситуация. 75% футболистов, с кем мы общались, просто не хотят ехать в Россию», – сказал спортивный директор «Спартака ».