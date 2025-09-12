Кахигао о трансферах в «Спартаке»: «Ненавижу переплачивать за игроков, как и за овощи в магазине. Рынок сильно раздут»

Спортивный директор «Спартака» заявил, что не любит переплачивать за игроков.

– Почему многие футболисты ушли из «Спартака» бесплатно?

– Не все ушли бесплатно, с некоторых трансферов мы вернули деньги. И даже те игроки, которые ушли бесплатно, могут принести пользу – это и процент с перепродажи, и бонусы.

Клуб стал здоровее. Большие сделки совершать очень сложно с учетом политической ситуации. Чтобы осуществить даже один трансфер, должно сойтись 15 факторов.

Мы не хотим полагаться только на деньги «Лукойла». Например, трансфер Ву мы провели бесплатно – это хорошая сделка. Ценность сделки Джику тоже высокая, несмотря на возраст. Жедсон был приобретен по рыночной цене.

Мы смотрим на финансовую часть, но рынок сильно раздут. Поверьте, я ненавижу переплачивать за игроков, как и переплачивать за овощи в магазине, – сказал спортивный директор «Спартака » Франсис Кахигао .

Франсис Кахигао: «75% футболистов, с кем общался «Спартак», просто не хотят ехать в Россию. Но мы довольны составом»