«Спартак» снова интересовался Питоном летом, но не делал предложения «Васко да Гама» по защитнику (Metaratings)
«Спартак» эти летом вновь проявлял интерес к Лукасу Питону из «Васко да Гама».
По данным Metaratings, с представителем игрока контактировали агенты от спортивного директора красно-белых Фрэнсиса Кахигао. Они намеревались узнать возможные условия трансфера. Однако на данный момент официального предложения со стороны клуба РПЛ сделано не было.
«Спартак» интересовался бразильским защитником еще летом 2024 года, но тогда предпочел подписать Рикарду Мангаша.
Transfermarkt оценивает стоимость Питона в 7 млн евро. Со статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Нули России с Иорданией – как вам?27084 голоса
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости