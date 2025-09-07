«Спартак» снова интересовался Питоном летом, но не делал предложения «Васко да Гама» по защитнику (Metaratings)

«Спартак» эти летом вновь проявлял интерес к Лукасу Питону из «Васко да Гама».

По данным Metaratings, с представителем игрока контактировали агенты от спортивного директора красно-белых Фрэнсиса Кахигао. Они намеревались узнать возможные условия трансфера. Однако на данный момент официального предложения со стороны клуба РПЛ сделано не было.

«Спартак » интересовался бразильским защитником еще летом 2024 года, но тогда предпочел подписать Рикарду Мангаша.

Transfermarkt оценивает стоимость Питона в 7 млн евро. Со статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь .