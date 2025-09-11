«Спартак» хотел подписать Гарсию из «Марселя», подтвердил агент защитника: «Зимой возможно будет сделать переход. Сейчас слишком поздно, чтобы завершить трансфер»
Улиссес Гарсия может перейти в «Спартак» зимой.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу и спортивному директору Франсису Кахигао интересна кандидатура защитника «Марселя».
Позднее представители 29-летнего швейцарского игрока заявили Metaratings, что работали над переходом игрока в московский клуб, но уже не успеют закрыть сделку.
«Сейчас слишком поздно, чтобы завершить трансфер.
Зимой, если «Спартаку» еще будет нужен футболист, возможно будет сделать переход», – сказал агент защитника Пол Боллендорфф.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
