«Спартак» хотел подписать Гарсию из «Марселя», подтвердил агент защитника: «Зимой возможно будет сделать переход. Сейчас слишком поздно, чтобы завершить трансфер»

Улиссес Гарсия может перейти в «Спартак» зимой.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что главному тренеру «Спартака » Деяну Станковичу и спортивному директору Франсису Кахигао интересна кандидатура защитника «Марселя».

Позднее представители 29-летнего швейцарского игрока заявили Metaratings, что работали над переходом игрока в московский клуб, но уже не успеют закрыть сделку.

«Сейчас слишком поздно, чтобы завершить трансфер.

Зимой, если «Спартаку» еще будет нужен футболист, возможно будет сделать переход», – сказал агент защитника Пол Боллендорфф.