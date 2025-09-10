Челестини подтвердил телефонный разговор с Мусаевым о конфликте: «Поговорили, у нас все нормально»
Ранее главный тренер «Краснодара» выразил недовольство тем, что представители ЦСКА аплодировали покидавшему поле Джону Кордобе: «Все Джона провоцируют, для меня это открытое хамство. Я должен был среагировать. Возможно, в Швейцарии так ведут себя мужчины, но у нас такого нет».
Напомним, на матче команд (1:1) в 7-м туре Мир РПЛ форвард «быков» Кордоба получил красную карточку за то, что тот пнул мяч в соперника и зацепил шипами его руку. Тренер ЦСКА отреагировал: «Я не аплодировал. Надо понимать, что там было, Кордоба тоже много что сказал. Это футбол, эмоции зашкаливают».
Позже стало известно, что Мусаев позвонил Челестини после перепалки из-за удаления Кордобы. Тренеры «Краснодара» и ЦСКА уладили разногласия, конфликта между клубами нет.
«Для меня после матча уже все было понятно. Я поприветствовал Кордобу в тоннеле подтрибунного помещения, поговорили после матча. Эта история закончилась с финальным свистком на поле.
Потом телефонный разговор действительно был, мы поговорили, у нас все нормально», – сказал главный тренер ЦСКА.