Челестини подтвердил телефонный разговор с Мусаевым о конфликте: «Поговорили, у нас все нормально»

Фабио Челестини и Мурад Мусаев уладили конфликт.

Ранее главный тренер «Краснодара» выразил недовольство тем, что представители ЦСКА аплодировали покидавшему поле Джону Кордобе : «Все Джона провоцируют, для меня это открытое хамство. Я должен был среагировать. Возможно, в Швейцарии так ведут себя мужчины, но у нас такого нет».

Напомним, на матче команд (1:1) в 7-м туре Мир РПЛ форвард «быков» Кордоба получил красную карточку за то, что тот пнул мяч в соперника и зацепил шипами его руку. Тренер ЦСКА отреагировал : «Я не аплодировал. Надо понимать, что там было, Кордоба тоже много что сказал. Это футбол, эмоции зашкаливают».

Позже стало известно, что Мусаев позвонил Челестини после перепалки из-за удаления Кордобы. Тренеры «Краснодара » и ЦСКА уладили разногласия, конфликта между клубами нет.

«Для меня после матча уже все было понятно. Я поприветствовал Кордобу в тоннеле подтрибунного помещения, поговорили после матча. Эта история закончилась с финальным свистком на поле.

Потом телефонный разговор действительно был, мы поговорили, у нас все нормально», – сказал главный тренер ЦСКА.