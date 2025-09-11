Григорьянц о Кордобе: «Дисквалификация до двух матчей не подлежит обжалованию. «Краснодар» не может подать апелляцию»

«Краснодар» не сможет обжаловать дисквалификацию Джона Кордобы.

Ранее нападающий «быков» был дисквалифицирован на два матча, один из которых условно.

Напомним, во 2-м тайме матча с ЦСКА в 7-м туре Мир РПЛ (1:1) арбитр Рафаэль Шафеев удалил Кордобу за опасную игру шипами против защитника армейцев Мойзеса Барбозы .

Краснодарцы позднее обратились в ЭСК РФС об отмене красной карточки форварда, но этот запрос не был удовлетворен.

«Краснодар » не может подать апелляцию. Дисквалификация до двух матчей не подлежит обжалованию», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.