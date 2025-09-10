  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Краснодар» обратился в ЭСК из-за красной Кордобе и неудаления Жоао Виктора в матче с ЦСКА. Армейцы попросили рассмотреть неназначение пенальти за руку Са
18

«Краснодар» обратился в ЭСК из-за красной Кордобе и неудаления Жоао Виктора в матче с ЦСКА. Армейцы попросили рассмотреть неназначение пенальти за руку Са

«Краснодар» и ЦСКА» обратились в ЭСК РФС.

Встреча команд в 7-м туре Мир РПЛ 31 августа завершилась со счетом 1:1.

Во 2-м тайме матча арбитр Рафаэль Шафеев удалил нападающего «Краснодара» Джона Кордобу за опасную игру шипами против защитника армейцев Мойзеса Барбозы. В концовке матча не был назначен пенальти в пользу ЦСКА после попадания мяча в руку Виктору Са.

«Обратился «Краснодар» по неудалению Жоао Виктора на 20‑й минуте и по удалению Джона Кордобы на 56‑й минуте. Обратился ЦСКА по неназначению пенальти на 90+6‑й минуте», – сообщили в пресс-службе коммуникаций РФС.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?29074 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
ЭСК РФС
logoЖоао Виктор
logoЦСКА
Рафаэль Шафеев
logoпремьер-лига Россия
logoДжон Кордоба
logoсудьи
logoКраснодар
logoМатч ТВ
logoВиктор Са
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мостовой о сборной России: «Как минимум не слабее, чем на ЧМ-2018. На Евро-2024 неплохо пошуршали бы, на предстоящем ЧМ точно были бы конкурентоспособны»
1222 минуты назад
Любительский ПСК вышел в 4-й раунд Пути регионов Кубка, выбив три профессиональных клуба. Сегодня обыграли «Динамо» Ставрополь, дальше – «Урал»
532 минуты назад
Симеоне назвал Альвареса лучшим футболистом современности, выбирая из списка. Тренер «Атлетико» поставил форварда выше Винисиуса, Мбаппе, Ямаля, Беллингема, Салаха, Холанда
836 минут назад
«Бавария» пыталась переманить 14-летнего Ямаля у «Барсы» в 2022-м. Мюнхенцы не рискнули заплатить 5 млн евро (Bild)
1341 минуту назад
«Акрон» арендовал Севикяна у «Ференцвароша» до конца сезона с правом выкупа
11сегодня, 15:23Фото
Андрей Мостовой о том, что Глушенков не верит в депрессию: «Ну это же Макс. Он невероятно своеобразный парень»
21сегодня, 14:53
Круговой о деньгах: «Просят не только занять, но и просто помочь. Перевел около 100 тысяч рублей якобы ярому фанату ЦСКА. Когда он почувствовал, что я всегда могу помочь, начал наглеть»
16сегодня, 14:42
«Краснодар» пытается загубить карьеру моему сыну. Сашу не отпустят». Отец Кокшарова о предложении «Пари НН»
85сегодня, 14:28
Депутат Свищев о драке Смолова: «Федор мог бы превратиться в амбассадора кодекса этики российского спорта. Рассказывал бы юным спортсменам, как важно держать себя в руках»
16сегодня, 14:15
Мбаппе про дело об изнасиловании в Стокгольме: «Было грустно видеть, что все набросились на такую серьезную тему, как на стейк. Когда все поняли, что я ни при чем, про жертву забыли»
26сегодня, 14:14
Ко всем новостям
Последние новости
Эриксен перешел в «Вольфсбург» свободным агентом (Фабрицио Романо)
24 минуты назад
40-летний Фабианьски вернулся в «Вест Хэм», откуда ушел по окончании прошлого сезона. Вратарь подписал контракт на год
212 минут назадФото
У ЦСКА сорвался трансфер Эмболо. Форвард согласился перейти, но «Монако» принял предложение «Ренна» («Чемпионат»)
712 минут назад
«Крылья» подтвердили травму Ракова. Форвард пропустит около месяца
4сегодня, 15:31
«Родина» встретится с «Факелом». Команде нужна ваша поддержка на «Арене Химки» в матче против воронежцев!
1сегодня, 15:00Реклама
Анри о сборной Франции: «Мы все знаем, кто будет новым тренером. Я желаю ему всего наилучшего»
9сегодня, 14:53
«Трамп может принять решение о возвращении наших клубов в ЛЧ. Он может давить на Европу, сделать предложение, от которого нельзя отказаться». Масалитин о президенте США
25сегодня, 14:43
Дмитрий Васильев об уголовном деле Смолова: «Не сомневаюсь, что он хороший человек и искренне сожалеет, но наказание должно быть. Иначе общество решит, что одним все можно, а другим – нет»
5сегодня, 14:31
Форвард «Уфы» Ортис о кумысе: «После него я сделал дубль – выпью снова перед матчем с «Уралом». Если и в этой игре забью, это станет традицией перед каждым выходом на поле»
5сегодня, 14:04
Нойер о возвращении в сборную: «Меня никто не приглашал, но это даже не вариант. Больше не выступать за Германию было осознанным решением»
2сегодня, 13:52