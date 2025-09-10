«Краснодар» обратился в ЭСК из-за красной Кордобе и неудаления Жоао Виктора в матче с ЦСКА. Армейцы попросили рассмотреть неназначение пенальти за руку Са
«Краснодар» и ЦСКА» обратились в ЭСК РФС.
Встреча команд в 7-м туре Мир РПЛ 31 августа завершилась со счетом 1:1.
Во 2-м тайме матча арбитр Рафаэль Шафеев удалил нападающего «Краснодара» Джона Кордобу за опасную игру шипами против защитника армейцев Мойзеса Барбозы. В концовке матча не был назначен пенальти в пользу ЦСКА после попадания мяча в руку Виктору Са.
«Обратился «Краснодар» по неудалению Жоао Виктора на 20‑й минуте и по удалению Джона Кордобы на 56‑й минуте. Обратился ЦСКА по неназначению пенальти на 90+6‑й минуте», – сообщили в пресс-службе коммуникаций РФС.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
