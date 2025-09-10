«Краснодар» обратился в ЭСК из-за красной Кордобе и неудаления Жоао Виктора в матче с ЦСКА. Армейцы попросили рассмотреть неназначение пенальти за руку Са

«Краснодар» и ЦСКА» обратились в ЭСК РФС.

Встреча команд в 7-м туре Мир РПЛ 31 августа завершилась со счетом 1:1.

Во 2-м тайме матча арбитр Рафаэль Шафеев удалил нападающего «Краснодара » Джона Кордобу за опасную игру шипами против защитника армейцев Мойзеса Барбозы. В концовке матча не был назначен пенальти в пользу ЦСКА после попадания мяча в руку Виктору Са.

«Обратился «Краснодар» по неудалению Жоао Виктора на 20‑й минуте и по удалению Джона Кордобы на 56‑й минуте. Обратился ЦСКА по неназначению пенальти на 90+6‑й минуте», – сообщили в пресс-службе коммуникаций РФС.