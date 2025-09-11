  • Спортс
  • Митрофанов о «Химках»: «РФС возбудил в КДК дело в отношении Садыгова из-за утраты клубом профессионального статуса. Я обращусь в ФИФА для запрета деятельности во всем мире пожизненно»
Митрофанов о «Химках»: «РФС возбудил в КДК дело в отношении Садыгова из-за утраты клубом профессионального статуса. Я обращусь в ФИФА для запрета деятельности во всем мире пожизненно»

РФС намерен привлечь к ответственности руководство «Химок».

9 сентября арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. Ранее бывшие сотрудники клуба, приостановившего деятельность в июне, попросили о помощи в открытом письме из-за долгов по зарплате.

«Банкротство «Химок» было ожидаемым. РФС давал «Химкам» много времени для устранения допущенных решений, потому что старались погасить долги перед сотрудниками. Экстраординарной ситуации с «Химками» нет, ведь банкротятся и более крупные компании.

Мы со своей стороны возбудили в КДК дело по привлечению к ответственности руководства «Химок» из-за утраты клубом профессионального статуса. Данный вопрос будет рассматриваться в отношении [Туфанова] Садыгова.

Я точно буду обращаться в ФИФА для запрета деятельности во всем мире пожизненно», – заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Депутат Свищев о банкротстве «Химок»: «Важно, чтобы к ситуации подключились профильные силовые ведомства. Закрыть долги – ответственность инвестора»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
