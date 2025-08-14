  • Спортс
  • Терехов о долгах «Химок»: «Садыгов кормил обещаниями каждую неделю: «Вот завтра точно, играйте». Верили – ну а как, серьезный бизнесмен, строит дороги, мосты. А сейчас он «не при делах»
Терехов о долгах «Химок»: «Садыгов кормил обещаниями каждую неделю: «Вот завтра точно, играйте». Верили – ну а как, серьезный бизнесмен, строит дороги, мосты. А сейчас он «не при делах»

Сергей Терехов описал бедственное состояние «Химок» в последнем сезоне.

– Мне должны за шесть месяцев. Долги в клубе начались с июля 2024 года. Садыгов тогда приезжал каждую неделю, говорил: «Завтра, вот завтра точно. Играйте в футбол». И так кормил нас обещаниями. Мы верили. Почему? Ну а как быть, если приезжает серьезный бизнесмен, который строит дороги, мосты. Думали, что к Новому году все выплатят. Хотелось верить, потом только стало понятно, что это его типичная манера поведения. 

Сейчас Садыгов дает понять, что вообще ни при чем. Не при делах. Хотя, когда я играл в клубе, было очевидно: Садыгов всем руководит, ни один трансфер и ни одна платежка не могла пройти без его ведома. 

– С Садыговым сейчас есть связь? 

– Когда он отвечает, говорит, что клуб в предбанкротном состоянии. Поэтому учредители не могут ничего выплатить, а Садыгов не может перевести деньги на счет клуба. «Держите связь с генеральным директором» – такой ответ на все вопросы. 

– Как сложности с финансами проявлялись, когда вы были в клубе? Кроме долгов по зарплате. 

– Разное было. Ранней осенью, например, приезжали завтракать в клуб, а нам повар говорит: «Закончились продукты. На обещаниях [заплатить] поставщики продукты больше не выдают». Насколько понимаю, так клуб жил во всем – в долг. В медикаментах в том числе.

«Химки» должны всему миру, – сказал бывший подмосковного клуба в интервью Спортсу”.

