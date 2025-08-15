Бакаев о долгах «Химок»: «Технично напомню Садыгову: вы дали слово, а на Кавказе слово держат. Мы за Туфаном не записывали, но там сидела вся команда – подтвердят»

Зелимхан Бакаев напомнил Туфану Садыгову про обещание выплатить долги «Химок».

– Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов обвинял игроков: «Раздули ситуацию, стали раскачивать лодку, в которой сидят – понимали, что после сезона уйдут».

– Давайте так: мы сидели без зарплаты пять месяцев. Первую получили только перед матчем с «Зенитом» – после визита главы РПЛ Алаева. Тогда уже был край – игрокам, думаю, уже было нечего есть. А представьте иностранцев – каково им все это видеть?

Мы реально благодарны Алаеву – он авансом выплатил клубу деньги, которые полагались по итогам сезона от лиги. Мог и не приезжать – но сделал это, позаботился о российском чемпионате.

– От Садыгова были только слова?

– Я помню, он тогда сказал: «Даже если вы бойкотируете матч в Питере – я отдам вам все деньги. Я всегда держу слово. Найдете того, кто скажет, что я не отдал ему деньги – удваивайте ту сумму, что я вам должен».

– Отдал?

– Я с Туфаном не на связи – но думаю, он прочитает это интервью. Поэтому технично напомню: вы дали слово, а на Кавказе слово держат. Мы за Туфаном тогда не записывали, но там сидела вся команда – подтвердят.

– Ты тогда поверил ему?

– Я весь год верил. Вся команда верила целый сезон.

– За какой срок тебе остались должны «Химки»?

– Четыре месяца точно, – сказал полузащитник «Локомотива ».