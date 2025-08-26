Агент Сафонов о «Химках»: «Все претензии к Садыгову, а он официально в клубе никем не был. Больше вопросы к РПЛ. У нас уже можно делать второе кладбище команд – не хватит пальцев на двух руках»
– Это напоминает историю с «Сатурном», когда всюду обращались, но все закончилось.
Я так понимаю, что все претензии к Садыгову, а он официально в клубе никем не был. Просто инвестор. Вот я инвестор: сегодня захотел – дал денег, а завтра закончились – и не дал.
Тут больше вопросы к РПЛ. Если вы заявляете команду, берите какие-то гарантии. В Израиле все клубы делают взнос: если какая-то команда вдруг навернулась, из этого фонда футболистам выдают деньги. А у нас уже можно делать второе кладбище команд, которые закончили свое существование, – не хватит пальцев на двух руках.
– Что может сделать Госдума?
– При чем тут Госдума? Они что, свои деньги отдадут? Здесь надо ужесточать лицензирование, чтобы хотя бы было гарантийное письмо губернатора, – сказал агент Константина Тюкавина.