Агент Сафонов о «Химках»: «Все претензии к Садыгову, а он официально в клубе никем не был. Больше вопросы к РПЛ. У нас уже можно делать второе кладбище команд – не хватит пальцев на двух руках»

Алексей Сафонов призвал изменить порядок лицензирования, говоря о «Химках».

– Это напоминает историю с «Сатурном», когда всюду обращались, но все закончилось.

Я так понимаю, что все претензии к Садыгову , а он официально в клубе никем не был. Просто инвестор. Вот я инвестор: сегодня захотел – дал денег, а завтра закончились – и не дал.

Тут больше вопросы к РПЛ . Если вы заявляете команду, берите какие-то гарантии. В Израиле все клубы делают взнос: если какая-то команда вдруг навернулась, из этого фонда футболистам выдают деньги. А у нас уже можно делать второе кладбище команд, которые закончили свое существование, – не хватит пальцев на двух руках.

– Что может сделать Госдума?

– При чем тут Госдума? Они что, свои деньги отдадут? Здесь надо ужесточать лицензирование, чтобы хотя бы было гарантийное письмо губернатора, – сказал агент Константина Тюкавина.