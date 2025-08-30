Встреча министра Дегтярева с клубами РПЛ планируется 9 сентября. Обсудят лимит на легионеров, потолок зарплат и агентскую тему («РБ Спорт»)
Министр спорта встретится с представителями клубов Мир РПЛ.
По информации «РБ Спорт», на 9 сентября запланирована встреча министра спорта РФ Михаила Дегтярева с представителями клубов РПЛ.
Планируется обсуждение лимита на легионеров, потолка зарплат и агентской темы.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости