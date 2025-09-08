Минспорт о переносе встречи с клубами РПЛ: «Обычная практика, это связано с дополняющимся графиком министра. В ближайшие недели встреча обязательно состоится»
В Минспорте объяснили перенос встречи с представителями РПЛ по обсуждению лимита.
Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ перенесло запланированную на 9 сентября встречу с представителями российского футбола. Планировалось, что на ней будут обсуждены вопросы изменения лимита и потолка зарплат.
«Министр регулярно встречается с руководством разных спортивных федераций и лиг. Перенос таких мероприятий периодически происходит – это обычная практика. Это связано с дополняющимся графиком министра.
Запланированная встреча с руководством РФС, РПЛ и футбольных клубов обязательно состоится в ближайшие недели», – сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
