Минспорт о переносе встречи с клубами РПЛ: «Обычная практика, это связано с дополняющимся графиком министра. В ближайшие недели встреча обязательно состоится»

В Минспорте объяснили перенос встречи с представителями РПЛ по обсуждению лимита.

Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ перенесло запланированную на 9 сентября встречу с представителями российского футбола. Планировалось, что на ней будут обсуждены вопросы изменения лимита и потолка зарплат.

«Министр регулярно встречается с руководством разных спортивных федераций и лиг. Перенос таких мероприятий периодически происходит – это обычная практика. Это связано с дополняющимся графиком министра.

Запланированная встреча с руководством РФС , РПЛ и футбольных клубов обязательно состоится в ближайшие недели», – сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.