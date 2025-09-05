  • Спортс
  Михаил Дегтярев: «Наше футбольное сообщество считает, что надо попробовать восстановиться в УЕФА. Поддерживаю РФС в этом стремлении»
32

Михаил Дегтярев: «Наше футбольное сообщество считает, что надо попробовать восстановиться в УЕФА. Поддерживаю РФС в этом стремлении»

Михаил Дегтярев заявил, что российский футбол должен вернуться в Европу.

«В футболе мы должны возвращаться обратно в Европу.

Все-таки мы страна, имеющая большой опыт игры именно в Старом свете и взаимодействия с УЕФА.

Я в этом стремлении Российский футбольный союз поддерживаю, помогаю и верю в то, что мы восстановимся в правах и займем наше место в Союзе европейских футбольных ассоциаций по праву.

Что будет завтра и получится ли эту стратегию реализовать, пока сказать не могу, но будем оказывать поддержку РФС и на дипломатическом, и на государственном уровне.

Наше футбольное сообщество считает, что надо попробовать восстановиться в УЕФА.

Поэтому будем смотреть, как будут развиваться события», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

