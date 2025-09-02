Баринов о «Локо»: «Есть удивление, что переговоры по контракту не начались. Николич звонил, с «Мецом» разговаривали – задавайте эти вопросы моему агенту»

Дмитрий Баринов удивлен тем, что «Локомотив» не предлагает ему новый контракт.

– Официальных предложений не было, но турки точно связывались.

– Писали, что вы согласовали контракт с АЕКом.

– Я ничего не согласовывал.

– Николич звонил? Звал в Грецию?

– Да. Он интересовался, разговор был в позитивном ключе. Но я не могу давать согласие на переход, ведь у меня действующий контракт.

– Не удивляет, что «Локомотив» не предложил вам новый контракт?

– Не сказать, что это удивило, но у меня остался год. Есть удивление, что переговоры не начались. Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сказал, что процесс идет.

– «Мец» вам интересен?

– Задавайте эти вопросы моему агенту. С «Мецом » разговаривали. Я же нацелен на другое: я футболист «Локомотива», – сказал капитан «Локомотива » Баринов .