Баринов о «Локо»: «Есть удивление, что переговоры по контракту не начались. Николич звонил, с «Мецом» разговаривали – задавайте эти вопросы моему агенту»
Дмитрий Баринов удивлен тем, что «Локомотив» не предлагает ему новый контракт.
– Официальных предложений не было, но турки точно связывались.
– Писали, что вы согласовали контракт с АЕКом.
– Я ничего не согласовывал.
– Николич звонил? Звал в Грецию?
– Да. Он интересовался, разговор был в позитивном ключе. Но я не могу давать согласие на переход, ведь у меня действующий контракт.
– Не удивляет, что «Локомотив» не предложил вам новый контракт?
– Не сказать, что это удивило, но у меня остался год. Есть удивление, что переговоры не начались. Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сказал, что процесс идет.
– «Мец» вам интересен?
– Задавайте эти вопросы моему агенту. С «Мецом» разговаривали. Я же нацелен на другое: я футболист «Локомотива», – сказал капитан «Локомотива» Баринов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
