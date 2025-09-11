  • Спортс
Гришин об уголовном деле Смолова за драку: «Он уже два раза извинился. Для чего это раздувать сейчас? Жалко парня»

Александр Гришин призвал не раздувать дело Федора Смолова.

Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

Сегодня стало известно, что на Смолова завели уголовное дело. 

Надо отпустить Смолова с миром, потому что он признал свою ошибку. Повинную голову меч не сечет, согласны?

– Я согласен полностью. Он уже два раза извинился, вроде даже целый канал сделал и записал видео, что он неправ. Для чего вот это раздувать сейчас? Непонятно.

Просто парня жалко. То, что он поступил неправильно, – это да, но то, что происходит, поверьте, не стоит этого делать, – сказал экс-полузащитник ЦСКА. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
