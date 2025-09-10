  • Спортс
Силкин о драке Смолова: «Наступил на грабли Кокорина и Мамаева – не понимаю, зачем он сделал это под конец карьеры. На сложные моменты нужно реагировать правильно»

Сергей Силкин высказался о скандале вокруг Федора Смолова.

Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

Сегодня стало известно, что на Смолова завели уголовное дело. 

«Люди должны становиться мудрее. На одни и те же грабли наступать – это не дело. А Смолов наступил на грабли Кокорина и Мамаева. Зачем он это сделал под конец карьеры? Я не понимаю.

Когда ты выходишь в люди, ты должен быть готовым к провокации и к чему угодно вообще. Но человек должен правильно реагировать на сложные моменты», – сказал бывший тренер «Динамо».

