Сафонову не хватает общения на русском во Франции: «Хочется свободнее выражать мысли, на большее количество тем говорить, не подбирать слова и не думать, что меня поймут не так»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов скучает по общению на русском языке во Франции.

«Я достиг того уровня, что могу общаться со своими партнерами и во Франции, поэтому факт общения не изменился. Но естественно, хочется более свободно выражать свои мысли, на большее количество тем общаться, чтобы не подбирать слова и не думать, что меня поймут не так.

В этом плане, да, безусловно, самого общения на своем родном языке не хватает. Я всегда очень рад приезжать в команду, видеть ребят, с которыми играл, рад пересекаться с другими легионерами. Мы со всеми в хороших отношениях, поэтому приятно приезжать и пообщаться», – сказал голкипер сборной России Сафонов.

Сафонов выступает за «ПСЖ » с лета 2024 года. В первом сезоне он выиграл 4 трофея с клубом – чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. Перед стартом этого сезона парижане также завоевали Суперкубок УЕФА.