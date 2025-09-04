«Сафонов сказал, что в первом сезоне в «ПСЖ» его выгоняли из зала, не давали перерабатывать на тренировках». Вратарь «Зенита» Адамов о Матвее
Денис Адамов рассказал, о чем спрашивал Матвея Сафонова.
– Вызов в сборную – это очень приятно. До последнего не знал, что приеду. К такому стремится каждый.
– Спрашивали у Сафонова, как все обстоит в «ПСЖ»?
– Да, немного поговорили. Около часика посидели. Узнал некоторые нюансы.
Узнал про тренировочный процесс, как готовятся к играм, как восстанавливаются после матчей. Интересный момент: Матвей сказал, что в первом сезоне его выгоняли из зала, не давали перерабатывать на тренировках.
– Вы приехали в сборную в статусе первого номера «Зенита».
– В сборной надо выкладываться и забывать свои клубные дела, – сказал вратарь «Зенита».
