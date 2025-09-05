Сафонов о 0:0 с Иорданией: «Всегда сложно смотреть игру с трибуны, не могу повлиять на результат. Но ребята сыграли уверенно, как и всегда»
Матвей Сафонов высказался о ничьей с Иорданией (0:0).
Вратарем сборной России во вчерашнем BetBoom товарищеском матче был Александр Максименко.
«Особенные ощущения, когда наблюдаешь за игрой ребят с трибуны. Мне всегда это дается сложно.
Я понимаю, что не могу повлиять на результат игры. Поэтому просмотр матча был немного нервным. Но ребята сыграли уверенно, как и всегда.
Возможно ли меня будет увидеть в следующих матчах в воротах сборной? Посмотрим, не будем загадывать», – сказал вратарь «ПСЖ» и сборной России.
