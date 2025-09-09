  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонов о слухах про уход из «ПСЖ»: «Все узнавал из российских СМИ. Пару раз жена с утра будила: «Тебя уже продали. Ты в курсе?» Правдой обо мне было 5%»
28

Сафонов о слухах про уход из «ПСЖ»: «Все узнавал из российских СМИ. Пару раз жена с утра будила: «Тебя уже продали. Ты в курсе?» Правдой обо мне было 5%»

Матвей Сафонов отреагировал на слухи о том, что он мог уйти из «ПСЖ» в межсезонье.

«Даже слова о том, что принято решение оставаться в «ПСЖ» — громко сказано. Вообще не было никаких мыслей о том, что что-то поменяется. Я как планировал приехать в «ПСЖ», так и приехал, начал тренироваться. Не было никаких закулисных интриг. 

Все новости я узнавал из российских СМИ. Пару раз жена с утра меня будила: «Тебя уже продали. Ты в курсе?» Поэтому из того, что в СМИ раздувают, только малая часть правды. Что касается меня, то относительно всего примерно пять процентов было правдой обо мне», — сказал вратарь в эфире телеканала «Россия 24».

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?19105 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМатвей Сафонов
logoлига 1 Франция
возможные трансферы
logoПСЖ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Головин, Миранчуки, Батраков, Сафонов, Кисляк, Круговой – в старте России на матч с Катаром
667 сентября, 13:56
Сафонов сыграет с Катаром, подтвердил Кафанов: «Матвей готов психологически, с большой мотивацией»
107 сентября, 08:09
Сафонов о 0:0 с Иорданией: «Всегда сложно смотреть игру с трибуны, не могу повлиять на результат. Но ребята сыграли уверенно, как и всегда»
45 сентября, 14:12
Главные новости
Гус Хиддинк: «ФИФА должна организовать турнир с участием США, Украины, России и Европы. Победитель не важен. Миру нужно положить конец российско‑украинскому конфликту!»
56 минут назад
Григорян о сборной России: «Такой стильной команды давно не помню – середняков европейского уровня мы обыграли бы. С Катаром смотрелись как Испания в позиционной атаке»
59 минут назад
Как спортсмены вообще учатся в школе? Сборник историй
13 минут назадСпецпроект
Хесе советовал Мбаппе перейти в «Реал»: «Когда я уходил из «ПСЖ», «Мадрид» хотел подписать Килиана. Я сказал ему: «Надо переходить, здесь «Золотой мяч» не выиграешь»
1921 минуту назад
«Ноттингем» назначит Постекоглу в течение суток. Клуб отправил в отставку Нуну
929 минут назад
Мусаев, Челестини, Талалаев, Галактионов и Черчесов претендуют на приз лучшему тренеру РПЛ в июле-августе
2041 минуту назад
«Ливерпуль» показал третий комплект формы цвета морской волны
747 минут назадФото
«Спартак» объявил о переходе Джику. Контракт защитника – на два года
47сегодня, 08:07
«Ноттингем Форест» подтвердил отставку Нуну
37сегодня, 08:01
«Матч с США может разрушить антироссийскую коалицию. И тогда футболисты из Европы перестанут что‑то говорить в адрес нашей страны». Ловчев о политике
54сегодня, 06:42
Ко всем новостям
Последние новости
Леонид Слуцкий: «Динамо» Силкина – лучшая команда в истории российского футбола, наверное. ЦСКА проиграл им 0:4, без шансов»
18 минут назад
Алексей Миранчук о матче России и США: «Будет супер, если это можно воплотить в реальность. У американцев много хороших футболистов, которые тоже выступают в Европе»
534 минуты назад
Тухель о возможных расистских оскорблениях в Сербии: «Мы в курсе ситуации. Верю, что мы будем наслаждаться спортом в чистом виде»
455 минут назад
Боливия – Бразилия. Онлайн-трансляция начнется в 02:30
сегодня, 07:57
Эквадор – Аргентина. Онлайн-трансляция начнется в 02:00
1сегодня, 07:32
Далич о 40-летнем Модриче: «Вновь доказал, что чем старше становится, тем лучше играет. Уникальный футболист»
5сегодня, 07:22
Товарищеские матчи. Австралия в гостях у Новой Зеландии, Уэльс примет Канаду, США против Японии
1сегодня, 07:02Live
Венгрия – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 06:52
Франция – Исландия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 06:27
Перрен об интересе «Спартака» и «Динамо»: «Выбор в пользу «Краснодара» был очевиден. Доволен решением»
7сегодня, 05:57