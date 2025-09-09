Сафонов о слухах про уход из «ПСЖ»: «Все узнавал из российских СМИ. Пару раз жена с утра будила: «Тебя уже продали. Ты в курсе?» Правдой обо мне было 5%»

Матвей Сафонов отреагировал на слухи о том, что он мог уйти из «ПСЖ» в межсезонье.

«Даже слова о том, что принято решение оставаться в «ПСЖ » — громко сказано. Вообще не было никаких мыслей о том, что что-то поменяется. Я как планировал приехать в «ПСЖ», так и приехал, начал тренироваться. Не было никаких закулисных интриг.

Все новости я узнавал из российских СМИ. Пару раз жена с утра меня будила: «Тебя уже продали. Ты в курсе?» Поэтому из того, что в СМИ раздувают, только малая часть правды. Что касается меня, то относительно всего примерно пять процентов было правдой обо мне», — сказал вратарь в эфире телеканала «Россия 24».