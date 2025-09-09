Сенников об ужесточении лимита: «Там ведь не сильное – будут более качественных легионеров привозить. Можно уравнять «Локо», «Зенит», «Спартак», но бюджеты «Балтики» и «Крыльев» останутся ниже»

Дмитрий Сенников считает, что ужесточение лимита ничего не изменит в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить лимит на легионеров в чемпионате России: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может».

«Там ведь не сильное ужесточение. Все равно будет много легионеров, останутся сильнейшие. Значительно ничего не изменится, разве что будут привозить более качественных легионеров.

Что касается потолка зарплат, его будет сложно ввести. Да, можно уравнять «Локомотив », «Зенит » и «Спартак », но бюджеты «Балтики» и «Крыльев » так и останутся ниже. Для меня потолок зарплат непонятен, думаю, его не введут», – сказал бывший защитник «Локомотива» и сборной России Сенников.

