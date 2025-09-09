  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сенников об ужесточении лимита: «Там ведь не сильное – будут более качественных легионеров привозить. Можно уравнять «Локо», «Зенит», «Спартак», но бюджеты «Балтики» и «Крыльев» останутся ниже»
0

Сенников об ужесточении лимита: «Там ведь не сильное – будут более качественных легионеров привозить. Можно уравнять «Локо», «Зенит», «Спартак», но бюджеты «Балтики» и «Крыльев» останутся ниже»

Дмитрий Сенников считает, что ужесточение лимита ничего не изменит в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить лимит на легионеров в чемпионате России: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может».

«Там ведь не сильное ужесточение. Все равно будет много легионеров, останутся сильнейшие. Значительно ничего не изменится, разве что будут привозить более качественных легионеров.

Что касается потолка зарплат, его будет сложно ввести. Да, можно уравнять «Локомотив», «Зенит» и «Спартак», но бюджеты «Балтики» и «Крыльев» так и останутся ниже. Для меня потолок зарплат непонятен, думаю, его не введут», – сказал бывший защитник «Локомотива» и сборной России Сенников.

«Дискуссий быть не может». Лимит на легионеров в РПЛ ужесточат – план утвержден

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?22760 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
лимит на легионеров
logoДмитрий Сенников
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЛокомотив
logoЗенит
потолок зарплат
logoКрылья Советов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Смолов об ужесточении лимита: «В условиях отстранения это имеет логику, возможно. В РПЛ сейчас много посредственных иностранцев, но это связано с квалификацией тех, кто их привозит»
22сегодня, 11:34
Ещенко против лимита: «По новой норме перебор у всех – и у «Спартака», и у ЦСКА, и у «Зенита». Играть должны сильнейшие. Можно сделать как в Англии – должен приезжать игрок сборной»
50сегодня, 09:30
Прудников об ужесточении лимита: «Лучше быть слабым среди сильных, чем сильным среди слабых. Должна быть конкуренция, если будет приезжать непонятно кто – это не нужно»
58вчера, 16:38
Встреча Минспорта и клубов РПЛ для обсуждения лимита и потолка зарплат перенесена из-за графика министра Дегтярева: «Вопрос «не горит»
64вчера, 14:27
Раков о лимите: «Я буду только рад, если ужесточат. В РПЛ раскроется еще больше российских талантов, мы покажем себя»
77вчера, 09:26
Главные новости
Обляков о Москве: «Пробки не нравятся, бывает стою час-полтора. Стараюсь не выезжать, когда все перекрыто и город стоит»
38 минут назад
«Ливерпуль» выиграет АПЛ с вероятностью 28,9%, «Арсенал» – 18,8%, «Челси» – 16,2%, «МЮ» – 2,6% (CIES)
415 минут назад
Большой апдейт в «Невидимке»: переходите в телеграм, играйте в новый режим «Страйк» и боритесь за призы!
37 минут назадТесты и игры
Квалификация ЧМ-2026. Англия в гостях у Сербии, Франция сыграет с Исландией, Азербайджан поделил очки с Украиной
18437 минут назад
Иван Обляков: «Москва – лучший город в мире в плане логистики. Был в Париже, Барселоне, Милане, хочу в США на хоккей съездить»
66сегодня, 17:19
«Ливерпуль» не будет делать предложений по Гехи зимой и намерен подписать защитника бесплатно летом
26сегодня, 17:11
«Заболотный, Бакаев, Руденко могли бы скинуться и отблагодарить Артигу – он в них поверил, и они хорошо трудоустроились. Там порядка 150-200 тысяч евро». Селюк о долге «Химок» перед тренером
14сегодня, 17:09
Семенов про идею Хиддинка: «С Украиной маловероятно сыграть, это будет больше драка, чем футбол. Матч с США даст шаг вперед к возвращению, мы знаем, откуда Европа берет указания»
20сегодня, 16:53
«Барселона» примет «Валенсию» на «Эстади Йохан Кройфф» вместимостью 6 000 зрителей
38сегодня, 16:46
Шансы «Зенита» на титул – 36,2%, «Краснодара» – 24,3%, «Спартака» – 18,9%, «Динамо» – 14,6%, ЦСКА – 2,4% (CIES)
62сегодня, 16:33
Ко всем новостям
Последние новости
Гришин о Кисляке: «Какие 30 млн евро? Только наши клубы переплачивают за иностранцев. У нас уровень чемпионата не такой сильный, как раньше. Чалов, лучший бомбардир, уехал в Грецию – это смешно»
4 минуты назад
«Милан» и «Челси» договорились о трансфере Меньяна за 18 млн евро в начале лета. Аллегри попросил боссов «россонери» не продавать капитана
527 минут назад
Сборная Армении победила впервые в 2025 году – 2:1 Ирландию. Были 4 поражения и ничья
428 минут назад
Сербия – Англия. Кейн, Мадуэке, Райс и Влахович – в стартовых составах
334 минуты назад
Франция – Исландия. Мбаппе, Олисе, Барколя и Тчуамени играют
237 минут назад
Венгрия – Португалия. Роналду, Бруну, Бернарду, Витинья и Собослаи играют
238 минут назад
У Украины 1 победа в 5 последних матчах и 3 поражения. Сегодня – 1:1 с Азербайджаном
1138 минут назад
Товарищеские матчи. Австралия обыграла Новую Зеландию, Уэльс примет Канаду, США встретятся с Японией
239 минут назад
Азербайджан не побеждает с июня 2024-го – 9 поражений в 12 матчах. Команда сыграла вничью с Украиной в первой игре после увольнения Сантуша
442 минуты назад
Сперцян забил 10-й гол за сборную Армении и идет 6-м в списке бомбардиров. У лидера Мхитаряна 32 мяча
246 минут назад