Прудников об ужесточении лимита: «Лучше быть слабым среди сильных, чем сильным среди слабых. Должна быть конкуренция, если будет приезжать непонятно кто – это не нужно»
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планируемом «плавном снижении» количества иностранных игроков в чемпионате России. Цель была определена так: пять иностранцев на поле – десять в заявке к 2028 году.
– Шансов для наших футболистов будет больше. Но нужно найти золотую середину, должна быть сильная, серьезная конкуренция. Как и про легионеров. Если будет приезжать непонятно кто – это не нужно.
А если будут приезжать топовые, сильные футболисты, как раньше, конечно, это лучше. Потому что есть у кого поучиться, с сильными прибавляешь всегда больше, чем со слабыми. Лучше быть слабым среди сильных, чем сильным среди слабых.
– Если привозить только тех, кто заигран за сборную, это бы не решило проблему?
– Это невозможно. Представьте, сколько команд в мире, а в сборной 11 человек. Ты не найдешь столько игроков. Хороших игроков, качественных, очень много, – сказал экс-форвард клубов РПЛ.