Смолов об ужесточении лимита: «В условиях отстранения это имеет логику, возможно. В РПЛ сейчас много посредственных иностранцев, но это связано с квалификацией тех, кто их привозит»

Федор Смолов высказался о плпнах по ужесточению лимита в России.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планируемом «плавном снижении» количества иностранных игроков в чемпионате России. К 2028 году планируется ужесточить лимит до 10 легионеров в заявке, 5 из которых могут нахоодиться на поле одновременно.

– Министерство спорта ужесточает лимит на легионеров плюс хочет ввести налог на иностранцев. Твое отношение?

– Здесь две стороны медали. С одной стороны, сейчас в чемпионате находится относительно много посредственных иностранцев. Они не делают его сильнее и вряд ли создают конкуренцию молодым россиянам, чтобы они развивались.

Но это в принципе не совсем связано с лимитом, скорее с квалификацией тех людей, которые привозят этих легионеров. В условиях нашего отстранения, отсутствия международных матчей, еврокубков, возможно, ужесточение лимита имеет логику, но, наверное, его надо было делать раньше, когда все только начиналось, – сказал экс-форвард «Краснодара».