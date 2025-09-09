Андрей Ещенко поделился мнением о лимите на легионеров в России.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планируемом «плавном снижении» количества иностранных игроков в чемпионате России. К 2028 году планируется ужесточить лимит до 10 легионеров в заявке, 5 из которых могут нахоодиться на поле одновременно.

«По новому лимиту у всех по легионерам перебор: и у «Спартака», и у ЦСКА, и у «Зенита». Я вообще против лимита, должны играть сильнейшие. Но и брать кого попало тоже не стоит.

Можно делать как в Англии, должен приезжать игрок сборной. Над этим надо подумать, как лучше сделать, но я опять же против лимита», – сказал бывший защитник «Спартака ».

«Дискуссий быть не может». Лимит на легионеров в РПЛ ужесточат – план утвержден