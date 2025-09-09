7

«Барселона» примет «Валенсию» на «Эстади Йохан Кройфф» вместимостью 6 000 зрителей

«Барселона» примет «Валенсию» на стадионе вместимостью 6 000 зрителей.

Матч 4-го тура Ла Лиги «Барселона» – «Валенсия» пройдет в воскрсенье, 14-го сентября, начало – в 22:00 по московскому времени.

Из-за незавершенной реконструкции «Камп Ноу» каталонский клуб долго не мог определиться с местом проведения матча.

«Клуб активно работает над получением необходимых административных разрешений для открытия «Камп Ноу» в ближайшие недели. В связи с этим матч будет сыгран на «Эстади Йохан Кройфф».

«Барселона» благодарит своих членов и болельщиков за понимание и поддержку в столь сложном, но волнующем процессе, как возвращение на обновленный стадион «Камп Ноу».

Клуб вскоре предоставит более подробную информацию об организации матча и порядке продажи билетов», – говорится в заявлении сине-гранатовых.

Напомним, что ранее Ла Лига разрешила «Барсе» сыграть с «Валенсией» на арене вместимостью 6 000 зрителей в качестве исключения.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Барселоны»
