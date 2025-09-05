  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ла Лига разрешила «Барсе» сыграть с «Валенсией» на «Эстади Йохан Кройфф» вместимостью 6 000 зрителей в качестве исключения, если «Камп Ноу» не получит лицензию вовремя
44

Ла Лига разрешила «Барсе» сыграть с «Валенсией» на «Эстади Йохан Кройфф» вместимостью 6 000 зрителей в качестве исключения, если «Камп Ноу» не получит лицензию вовремя

Матч «Барселоны» с «Валенсией» может пройти на «Эстади Йохан Кройфф».

Как сообщает Mundo Deportivo, сегодня Ла Лига дала «Барсе» зеленый свет на проведение матча 14 сентября на стадионе имени Йохана Кройффа в качестве альтернативного варианта, если «Камп Ноу» не получит лицензию на использование от городского совета Барселоны.

Каталонцы пока не получили окончательный строительный сертификат для подачи в городской совет.

«Эстади Йохан Кройфф» рассчитан на 6000 зрителей, что ниже минимальной вместимости, требуемой в высшем дивизионе. Однако в связи с форс-мажорными обстоятельствами в этом случае может быть сделано исключение.

Ла Лига также запросила у «блауграны» оптоволоконное соединение для обеспечения работы ВАР для предотвращения ситуации, подобной произошедшему на матче каталонцев с «Райо Вальекано». Также будут уточнены некоторые детали полива газона.

На следующей неделе сотрудники Ла Лиги вернутся на стадион «Эстади Йохан Кройфф», чтобы убедиться, что изменения, которые клуб должен внести, были выполнены в соответствии с их инструкциями.

Нули России с Иорданией – как вам?18509 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
logoВаленсия
logoЛа Лига
logoБарселона
стадионы
Эстади Йохан Кройфф
болельщики
logoКамп Ноу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барса» может принять «Валенсию» на «Эстади Йохан Кройфф» вместимостью 6 000 зрителей. Нужно разрешение Ла Лиги, так как минимум для арен Примеры – 15 000
10527 августа, 09:33
Главные новости
Квалификация ЧМ-2026. Португалия в гостях у Армении, Англия сыграет с Андоррой
2 минуты назад
«ПСЖ» зол на сборную Франции из-за травмы Дембеле: клуб предупреждал о рисках. Вингер пройдет МРТ
9сегодня, 04:17
«Локомотив» взял Кубок Открытия, Алькарас и Синнер в финале US Open, победы Франции и Италии, Ву в «Спартаке», Генпрокуратура проверяет слова Клаудиньо и другие новости
1сегодня, 04:10
Помните «Ротор» с Нидергаусом? А «Факел» 90-х?
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Карпин спустит собак в раздевалке. В Катаре увидим другую сборную по скорости, самоотдаче, борьбе». Гришин о России
9сегодня, 03:20
Пименов за ужесточение лимита: «Главное только, чтобы никого искусственно не тащили – если наш игрок не отвечает футбольным требованиям, но находится в основе»
9сегодня, 03:00
«Хорватия была хуже соперника впервые за долгое время. Мы словно играли против команды из топ-5». Далич об 1:0 с Фарерами
3сегодня, 01:59
Сантуш не уволится из сборной Азербайджана после 0:5 от Исландии и 9 поражений в 11 матчах: «Почему я должен подавать в отставку? Покажите того, кто сам уходит. Легко винить тренера»
82вчера, 22:02
Знаете, кто не проиграл «Реалу» ни в одном матче?
вчера, 22:00Тесты и игры
«Если Сантуш сам не уйдет, примем меры. Такой трусливый футбол нам не нужен. Отношение тренера к азербайджанскому футболу и народу неверное». Генсек федерации о 9-м поражении в 11 играх
68вчера, 21:43
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбек России U21 Чобанов: «У нас такие ребята в молодежке, что могли бы конкурировать с европейскими клубами и сборными. У нас хороший чемпионат»
423 минуты назад
Александр Черников: «Меня задела история Денниса Родмана. Нравится его стиль жизни, одежды, агрессивная манера игры»
237 минут назад
Балахнин о Моуринью в РПЛ: «Его уже нельзя отнести к топ-тренерам. Докатился, что начал торговать: «Дайте мне 20 миллионов – и пойду хоть куда»
151 минуту назад
Экс-опорник «Зенита» Краневиттер перешел в «Фатих Карагюмрюк» Лички свободным агентом
1сегодня, 03:52Фото
Миранчук о работе с Галактионовым: «Было недопонимание, когда он только пришел. Но в конце последнего сезона в «Локо» он как будто доверился и понял меня»
5сегодня, 03:37
«Мусиалу нельзя заменить в индивидуальном плане. Как и Месси». Маттеус о хавбеке Германии
3сегодня, 02:48
Ловчев о переходах Ву и Джику в «Спартак»: «Слежу за международным футболом, но этих людей не знаю. Дуарте ушел, хотя он чуть ли не лучший защитник был»
10сегодня, 02:33
Шабаров об 1:2 России U21 c Саудовской Аравией U23: «Родные стены нас сковали. Соперник выжал почти все из моментов, а мы свои не реализовали»
1сегодня, 02:18
Геркус об ужесточении лимита: «Некоторым придется продавать иностранцев по ценам ниже рыночных и наполнять заявку россиянами. Заработают скорее агенты, чем клубы»
2сегодня, 01:41
Кавазашвили о России и 0:0 с Иорданией: «Не знает, как атаковать — нет сыгранности и ярко выраженных нападающих. Надеяться на авось и ошибку защитников – неблагодарная работа для великой страны»
7сегодня, 01:29