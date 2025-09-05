Ла Лига разрешила «Барсе» сыграть с «Валенсией» на «Эстади Йохан Кройфф» вместимостью 6 000 зрителей в качестве исключения, если «Камп Ноу» не получит лицензию вовремя

Матч «Барселоны» с «Валенсией» может пройти на «Эстади Йохан Кройфф».

Как сообщает Mundo Deportivo, сегодня Ла Лига дала «Барсе» зеленый свет на проведение матча 14 сентября на стадионе имени Йохана Кройффа в качестве альтернативного варианта, если «Камп Ноу » не получит лицензию на использование от городского совета Барселоны.

Каталонцы пока не получили окончательный строительный сертификат для подачи в городской совет.

«Эстади Йохан Кройфф» рассчитан на 6000 зрителей, что ниже минимальной вместимости, требуемой в высшем дивизионе. Однако в связи с форс-мажорными обстоятельствами в этом случае может быть сделано исключение.

Ла Лига также запросила у «блауграны» оптоволоконное соединение для обеспечения работы ВАР для предотвращения ситуации , подобной произошедшему на матче каталонцев с «Райо Вальекано». Также будут уточнены некоторые детали полива газона.

На следующей неделе сотрудники Ла Лиги вернутся на стадион «Эстади Йохан Кройфф », чтобы убедиться, что изменения, которые клуб должен внести, были выполнены в соответствии с их инструкциями.